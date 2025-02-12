Президенты России и США провели телефонный разговор. Путин пригласил Трампа в Москву

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились, в том числе, об организации личной встречи.
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