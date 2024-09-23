В квартире отравившейся под Красноярском семьи изъяты продукты и сыпучее вещество

В квартире семьи, отравившейся в Красноярском крае, изъяли продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета, находящееся в кухонном шкафу, и антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике.
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