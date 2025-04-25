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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер махачкалинского «Динамо» про 2:3 с «Краснодаром»: «Недовольны результатом, тем более когда могли сравнять на последней минуте. Характер наших ребят заслуживает уважения»

– Какие ваши эмоции после игры с лидером чемпионата? – Конечно, матч был очень эмоциональный. Я думаю, в какие‑то моменты было даже слишком много эмоций на поле.

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