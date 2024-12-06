Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Страх народа,потерять экономический суверенитет.О каком суверенитете может идти речь?Только Россия урезала пайку,и су...В Абхазии заявили...
  • Sergey
    что сказать.... и так все ясно. лучше не будетБиография сына гл...
  • Алексей Сафронов
    ...ну вы, право как детский сад рассуждаете! Какой "не проморгай", если он в одном случае требует законного разбирате...Враги России чере...

Джаст пис план!

Джаст пис план!

Картинка становится ещё более кринжевой, если знать, что её снимали в госпитале для тяжелораненых.А Зеленскому нравится!Если кто-то переживал, что наши могут договориться насчёт мира на Украине, то можете выдохнуть (кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием) – кина не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх