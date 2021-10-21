Аuriel Astro Невообразимо высокие температура и светимость самой яркой звезды во Вселенной В неисчислимом множестве звёзд Вселенной есть немало таких объектов, рядом с которыми наше Солнце, а, тем более, и сама Земля покажутся маленькими песчинками.