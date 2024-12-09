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Сирия: прощай, любовь, которой не было

Сирия: прощай, любовь, которой не было Итак, с Сирией покончено. Все, что было сделано для этой страны, все погибшие летчики, спецназовцы, морские пехотинцы, авиатехники – все это было абсолютно напрасно.

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