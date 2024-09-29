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Рогов: При атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую погиб человек

Рогов: При атаке дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую погиб человек

Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что в ночной период боевики Вооружённых сил Украины при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов атаковали расположенный на Запорожье населённый пункт Каменка-Днепровская.

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