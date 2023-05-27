Пресса Германии пишет об украинском запросе на поставку ракет, способных достать до Москвы

Немецкая пишет о новом запросе в поставках оружия со стороны киевского режима. Этот запрос уже вполне однозначно свидетельствует о том, что Киев, отходя от риторики «успешного весеннего контрнаступления», теперь хочет перенести войну на территорию Российской Федерации – на ту нашу территорию, которую сам таковой и признаёт.