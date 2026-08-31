Европу обвинили в желании продолжать ограничивать туристические потоки из России

Директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников прокомментировал ситуацию с визовыми ограничениями для российских туристов в странах Европы.
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