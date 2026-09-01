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Политнавигатор

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Будем бить по России британскими ракетами, а потом начнем вторжение, – невменяемая Зе-обслуга

Украине нужно перетерпеть активизировавшиеся удары ВС РФ, бить по русским британскими ракетами, а после, дождавшись момента, осуществить очередное вторжение на территорию России.

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