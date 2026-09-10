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Кухня и дом

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Сушёная рыба как символ эпохи: размышления о главной ошибке постаревшего Хозяина

Сушёная рыба как символ эпохи: размышления о главной ошибке постаревшего Хозяина

Каждый раз, когда я оказываюсь на рынке и вижу эти связки сушёной рыбы, развешанные под низкими деревянными балками, меня охватывает странное чувство.

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