Как засолить красную рыбу в домашних условиях: секреты и рецепты

Малосольная красная рыба подойдет для завтраков на каждый день и украсит праздничный стол. В материале делимся советами, как выбрать красную рыбу для засолки, а также собрали лучшие рецепты — от классических до экзотики.
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