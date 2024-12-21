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  • Run Николаева
    Всегда удивляет это-"вместо "шубы", вместо "оливье"...ну не нравятся или надоели-полно других рецептов, жизни не хват...Вместо скучной и ...
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Как засолить красную рыбу в домашних условиях: секреты и рецепты

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: секреты и рецепты

Малосольная красная рыба подойдет для завтраков на каждый день и украсит праздничный стол. В материале делимся советами, как выбрать красную рыбу для засолки, а также собрали лучшие рецепты — от классических до экзотики.

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