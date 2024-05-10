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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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От Бобруйска до Рейхстага: вспоминает Евгения Антипова.

От Бобруйска до Рейхстага: вспоминает Евгения Антипова.

Евгению Николаевну АНТИПОВУ знают многие шинники старшего возраста. 36 лет она отдала предприятию - начинала, не удивляйтесь, грузчиком на складе отдела снабжения, потом работала товароведом, мастером, инженером, занималась профсоюзной работой, а на заслуженный отдых ушла с должности ведущего экономиста УМТС в 2007-м.

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