От Бобруйска до Рейхстага: вспоминает Евгения Антипова.

Евгению Николаевну АНТИПОВУ знают многие шинники старшего возраста. 36 лет она отдала предприятию - начинала, не удивляйтесь, грузчиком на складе отдела снабжения, потом работала товароведом, мастером, инженером, занималась профсоюзной работой, а на заслуженный отдых ушла с должности ведущего экономиста УМТС в 2007-м.