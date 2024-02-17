Толпа разъяренных людей сожгла беспилотное такси (видео)

Это произошло вечером 10 февраля на улице Джексон-стрит в китайском квартале города. Согласно очевидцам, в это время на улице было множество людей, которые отмечали наступление Нового года по лунному календарю и наслаждались фейерверками.
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