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За рулем

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Толпа разъяренных людей сожгла беспилотное такси (видео)

Толпа разъяренных людей сожгла беспилотное такси (видео)

Это произошло вечером 10 февраля на улице Джексон-стрит в китайском квартале города. Согласно очевидцам, в это время на улице было множество людей, которые отмечали наступление Нового года по лунному календарю и наслаждались фейерверками.

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