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FiNE NEWS

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Поиски пропавших после крушения парома в Индонезии продолжаются

Поисковая операция у берегов Индонезии продолжается. В ней задействованы 17 кораблей и самолётов вооружённых сил, полиции и других ведомств, а также 655 человек личного состава и подводные тепловизионные беспилотники военно-морского флота.

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