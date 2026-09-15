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Русская весна

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«Безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может»: МИД РФ об ударе по поезду с Джонсоном

«Безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может»: МИД РФ об ударе по поезду с Джонсоном

«Безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может»: МИД России прокомментировал удар по поезду, в котором якобы находились Борис Джонсон и европейские чиновники.

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