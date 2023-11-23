В ноябре в 14 нижегородских автобусах начнут действовать льготы

В ряде автобусов Нижегородской области в ближайшие дни начнут действовать льготы на покупку билета. Список маршрутов, которых коснётся нововведение, сообщается в группе "Новой маршрутной сети" во "ВКонтакте".
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