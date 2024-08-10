Российский генерал о Курской области: Быстро выгнать не получится

Natalija Osminina

"Кто виноват" - ясно как Божий день. Тот, кто допустил проникновение, тот кто не защитил границы России. А были они в ведении Ген.штаба. А "что делать" - блокировать единственную дорогу от Сум на Кияницу, по которой подвозится подкрепление к ВСУ. Это же очевидно! Бомбить надо не собственную территорию, теи более там полно своих жителей и своих построек, а территорию УКРАИНЫ!!! Уничтожать все подвозимые грузы. Перекрыть дорогу и поставки. В качестве ответного жеста пригрозить бомбить Киев и Сумы. Сумы им, конечно пофиг. А если ударить по Банковой, и пригрозить сравнять Киев с землей, то может почешутся. А все ДОГОВОРНЯКИ. Скорее всего накапливание сил под Курском все видели, Белоусов звонил Остину: "Типа что это такое?", тот отвечали- "да ничего, не волнуйтесь. Для России никакой опасности". Ну, раз договоренности англосаксами не выполнены, надо бомбить Киев. Это же ясно даже ребенку. А, типа генералы МО тупее ребенка?