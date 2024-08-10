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Российский генерал о Курской области: Быстро выгнать не получится

Российский генерал о Курской области: Быстро выгнать не получится

Политнавигатор Ϲитуaция в Κуpcκοй οблacти κ утpу пятницы cтaбилиɜиpοвaлacь, дaльнeйшee нacтуплeниe ΒϹУ удaлοcь οcтaнοвить, οднaκο вpaг нa нeκοтοpыx учacтκax «пpοдвинулcя нa глубину дο 20 κм», οтмeчaeт οбοɜpeвaтeль Юpий Ποдοляκa.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Кто виноват&quot; - ясно как Божий день. Тот, кто допустил проникновение, тот кто не защитил границы России. А были они в ведении Ген.штаба. А &quot;что делать&quot; - блокировать  единственную дорогу от Сум на Кияницу, по которой подвозится подкрепление к ВСУ. Это же очевидно! Бомбить надо не собственную территорию, теи более там полно своих жителей и своих построек, а территорию УКРАИНЫ!!!  Уничтожать  все подвозимые грузы. Перекрыть дорогу и поставки. В качестве ответного жеста пригрозить бомбить Киев и Сумы. Сумы им, конечно пофиг. А если ударить по Банковой, и пригрозить сравнять Киев с землей, то может почешутся. А все ДОГОВОРНЯКИ. Скорее всего накапливание сил под Курском все видели, Белоусов звонил Остину: &quot;Типа что это такое?&quot;, тот отвечали- &quot;да ничего, не волнуйтесь. Для России никакой опасности&quot;. Ну, раз договоренности англосаксами не выполнены, надо бомбить Киев. Это же ясно даже ребенку. А, типа генералы  МО тупее ребенка?
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12 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Быстро выгнать не получится&quot; - Зачем выгонять??? УНИЧТОЖИТЬ!!!
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10 час.

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