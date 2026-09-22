В Нижнекамске пройдет акция «Трамвай родного города»

Сегодня, 22 сентября, в Нижнекамске в честь 60-летия города пройдет акция «Трамвай родного города». Празднично украшенный трамвай отправится по маршруту №2 – от трамвайного депо до поселка Красный Ключ и обратно.
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