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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Не жду, что нам увеличат квоту на Олимпиаду. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что»

На Олимпиаде в Милане от России смогут выступить по одному фигуристу/паре в каждой дисциплине. «Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три.

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