Росстандарт обновил ГОСТы для молочки, масла и детского питания

В документах закреплены единые требования к сырью, составу, упаковке, маркировке, а также к транспортировке и хранению продукции Росстандарт пересмотрел нормативы для молочной продукции, чтобы повысить ее качество, безопасность и эффективность контроля.
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