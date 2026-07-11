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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Росстандарт обновил ГОСТы для молочки, масла и детского питания

Росстандарт обновил ГОСТы для молочки, масла и детского питания

В документах закреплены единые требования к сырью, составу, упаковке, маркировке, а также к транспортировке и хранению продукции Росстандарт пересмотрел нормативы для молочной продукции, чтобы повысить ее качество, безопасность и эффективность контроля.

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