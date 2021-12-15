Золотая чашка: Россиянам придётся вспомнить про цикорий и прочие «кофейные напитки»

Стоит сделать запас кофе. Лучше всего — зелёного, необжаренного, он хранится дольше Мировые цены на кофе достигли 10-летнего максимума и продолжают повышаться, согласно прогнозам отраслевых экспертов, ожидать их коррекции не стоит минимум пару лет.