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Золотая чашка: Россиянам придётся вспомнить про цикорий и прочие «кофейные напитки»

Золотая чашка: Россиянам придётся вспомнить про цикорий и прочие «кофейные напитки»

Стоит сделать запас кофе. Лучше всего — зелёного, необжаренного, он хранится дольше Мировые цены на кофе достигли 10-летнего максимума и продолжают повышаться, согласно прогнозам отраслевых экспертов, ожидать их коррекции не стоит минимум пару лет.

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