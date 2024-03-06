Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал грядущую отставку Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря США намеком для Владимира Зеленского об изменении курса Вашингтона в отношении Киева.
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