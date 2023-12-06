Перечислены факторы, сдерживающие российский авторынок

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), продажи показывают положительную динамику, но рост мог бы быть еще больше, если бы не ставки утильсбора на машины с двигателем объемом до трех литров, которые выросли в 1,7 раза, и ключевая ставка ЦБ, составляющая 15 процентов.
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