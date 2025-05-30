Доктор Демьяновская объяснила, почему сложно бросить курить

Все дело в связанных с вредной привычной ритуалах Отказ от курения — это не просто борьба с вредной привычкой, а преодоление настоящей зависимости, связанной с работой нервной системы, сказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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