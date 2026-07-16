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Захарова посоветовала западным политикам не ездить в Киев

Захарова посоветовала западным политикам не ездить в Киев

t.me/МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 июля прокомментировала ситуацию, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев была вынуждена спуститься в подземное убежище из-за сигнала воздушной тревоги.

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Лиза
Какая фотка красивая
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