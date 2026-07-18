Большинство поляков против приема новых украинских беженцев

В Польше зафиксирована смена общественного мнения касательно приема украинских беженцев. Недавние социологические данные показывают, что большинство жителей страны сейчас выступают против продолжения приема новых переселенцев с Украины.
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