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Царьград

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Юн Сок Ёль: переговоры о допросе и вторая попытка ареста президента

Юн Сок Ёль: переговоры о допросе и вторая попытка ареста президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сталкивается с возможным допросом и второй попыткой ареста. Инцидент происходит в его резиденции с участием полиции и Управления по расследованию коррупции.

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