Какой сегодня праздник: 11 декабря

Сегодня, 11 декабря, отмечают Международный день танго. В 2009 году по решению ЮНЕСКО, танго, как совокупность музыки, танца и самобытных традиций, было внесено в список нематериального культурного наследия человечества.
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