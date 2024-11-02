Посольство РФ назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы в США

Претензии американских спецслужб, которые снова начали обвинять Москву во вмешательстве в грядущие президентские выборы в США, являются «очередной пустышкой» и, по сути, представляют собой только «злобную клевету».
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