Владимир Путин предложил вариант проведения выборов на Украине

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным руководителем страны, то и все остальные органы власти также утратили легитимность.