Ирина Винер о решении по Валиевой: «Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась»

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.

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