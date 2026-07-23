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Газета.ру

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В "Зените" переадресовали в "Спартак" вопрос о требовании переиграть Суперкубок

В "Зените" переадресовали в "Спартак" вопрос о требовании переиграть Суперкубок

Бывший председатель правления петербургского "Зенита", советник действующего председателя правления клуба Александр Медведев кратко отреагировал на требование московского "Спартака" переиграть матч за Суперкубок России.

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