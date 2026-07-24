Где зарабатывают смоленские школьники на летних каникулах?

Корреспондент "РП" сравнил вознаграждение за труд на одинаковых должностях в Смоленске и Москве, а также разобрал, какие варианты подработки доступны смоленским школьникам, на что обратить внимание при выборе работы и как совместить труд с полноценным летним отдыхом.
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