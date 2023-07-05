Сутки без воды: список адресов в Пензе

Холодное водоснабжение будет временно отключено на десятках улиц в Пензе. В соответствии с сообщением ресурсоснабжающей компании, с 8:00 утра 6 июля до 8:00 утра 7 июля будет отсутствовать вода на следующих улицах: Мира, Попова, Пацаева, Ленинградская, Захарова, Громова, Беговая, Малая Радищевская, Прогулочная, Бекешская, Зеленый Овраг, Угловая, Дарвина, Весенняя, Проломная, Карпинского (частный сектор), Аминевка, Мотоциклетная и связанные проезды, Мотоциклетный переулок, Тимирязева и связанные проезды, Тимирязевский переулок, Совхоз-Техникум, Военный городок.