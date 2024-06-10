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Тульские новости

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В Тульской области состоялись «Суворовские игры» и «Суворовская регата»

В Тульской области состоялись «Суворовские игры» и «Суворовская регата»

Одно из самых ярких событий спортивной и культурной жизни Суворовского района – Фестиваль гребных и парусных судов «Суворовская регата» – уже четвертый раз проходит на Черепетском водохранилище в Суворове.

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