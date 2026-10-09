В Тверской области произошёл пожар на заводе после отражения атаки беспилотника

Сотрудники предприятия были эвакуированы своевременно и не пострадали, их разместили в укрытии. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия работает экстренный штаб для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.
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