Биометрия для посадки на рейсы появится в Нижнем Новгороде к 2026 году

Аэропорт Нижнего Новгорода планирует к концу 2026 года внедрить биометрическую систему для посадки пассажиров на рейсы, о чем сообщил заместитель главы Минтранса РФ Владимир Потешкин.
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