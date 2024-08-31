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Царьград

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60-летнюю женщину обнаружили на её рабочем месте спустя несколько дней после смерти

60-летнюю женщину обнаружили на её рабочем месте спустя несколько дней после смерти

На работу сотрудница американской компании пришла в 7 утра пятницы, а нашли её тело только во вторник ближе к вечеру.

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