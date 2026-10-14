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Регионы России

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В России представлен обновлённый бизнес-седан Hongqi H5 2026 года

В России представлен обновлённый бизнес-седан Hongqi H5 2026 года

Китайский премиум-бренд Hongqi представил в России обновлённый бизнес-седан Hongqi H5 2026 модельного года.

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