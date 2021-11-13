Русская весна

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Россия — империя или всё-таки нет?

Россия — империя или всё-таки нет?

Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский на своей страничке в Facebook поднимает очень острый вопрос взаимоотношения национального и имперского в современной России.

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Комментарии
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вячеслав харченко
Все просто в этом вопросе. Та же Британия, создавала колонии на стороне , здесь же колонизирован собственный народ. Зачем что то захватывать и подчинять, когда у тебя столько земли и безмолвных рабов? Тенденция продолжается.
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14 час.
вячеслав харченко
Да, хищная морда медведя людоеда на картинке, яркое тому подтверждение, ведь эти дурни избравшие такой символ, не имеют элементарных знаний по зоологии, медведь в природе , убивает своих медвежат.
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14 час.

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