Россия — империя или всё-таки нет?

вячеслав харченко

Все просто в этом вопросе. Та же Британия, создавала колонии на стороне , здесь же колонизирован собственный народ. Зачем что то захватывать и подчинять, когда у тебя столько земли и безмолвных рабов? Тенденция продолжается.