Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей

людмила пригарина

Его "признания" и "покаяния" мне безразличны, его поведение вызывает отторжение, а "фанерное" исполнение давит на психику. Зачем мне все это, если есть выбор прекрасных, молодых , и не только, исполнителей. Столько лет это "старье" резало по ушам, что слушая нормальных певцов слезы наворачиваются от переполненных эмоций. Нет уж, хватит издеваться над народом. Убрать со сцены и забыть как кошмарный сон. Нужно уважать нам в первую очередь себя, свой слух и свои позитивные эмоции.