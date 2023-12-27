Народный артист России, исполнитель эстрадных песен Филипп Киркоров заявил, что «заглянул на пять минут» на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.
Киркоров признал ошибку и опасается запрета своего творчества. С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей
Комментарии
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Аудрюс
Оказывается Филиппушка заблудился! А как обьяснить его наряды на сцене, которые куплены на распродаже после ЛГБТ парадов?
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13 час.
Nikolay Kuchkov
Искупить вину филя может только отправившись в военкомат и на фронт,в окоп!!!Иначе запрет выступлений! А лошадь-ксюшу давно посадить нужно,пусть варежки для фронта шьёт!
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12 час.
людмила пригарина
Его "признания" и "покаяния" мне безразличны, его поведение вызывает отторжение, а "фанерное" исполнение давит на психику. Зачем мне все это, если есть выбор прекрасных, молодых , и не только, исполнителей. Столько лет это "старье" резало по ушам, что слушая нормальных певцов слезы наворачиваются от переполненных эмоций. Нет уж, хватит издеваться над народом. Убрать со сцены и забыть как кошмарный сон. Нужно уважать нам в первую очередь себя, свой слух и свои позитивные эмоции.
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12 час.
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