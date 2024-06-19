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Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Отношения России и Северной Кореи вышли на принципиально новый уровень и вступили в период расцвета. Такую оценку диалогу стран дал лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили «Известия».

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