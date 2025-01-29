«Меньше жалоб — больше доверия». ЦБ инициирует прозрачность: публикует список банков «с плохой репутацией среди клиентов»

Центробанк разработал методику расчета ренкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года и их соотношение с количеством кредитов, действовавших в этот период.
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