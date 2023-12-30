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Уже всем понятно, что массовый ракетный удар по Украине это ответ за потопленный десантный корабль РФ

Уже всем понятно, что массовый ракетный удар по Украине это ответ за потопленный десантный корабль РФ

Разрушена критическая инфраструктура, десятки домов пострадали, работа ПВО над городами черепная опасность для гражданского населения.

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