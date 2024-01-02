«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей из многодетных и малообеспеченных семей проживающих в Республике Алтай

Сотрудники ОМВД России по Майминскому району, совместно с представителем Общественного совета при МВД по Республике Алтай Владимиром Барсуковым поздравили детей, проживающих в многодетных и малообеспеченных семьях с наступающим Новым годом.
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