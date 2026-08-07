Трихолог Кохас: чтобы волосы росли, массируйте голову во время мытья

Основатель Евразийской Трихологической Ассоциации врач-трихолог Ольга Кохас в интервью «Радио 1» объяснила, почему одним женщинам удается без труда отрастить длинные локоны, а другие годами борются за каждый сантиметр с помощью масок и салонных процедур.