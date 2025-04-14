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Политика как она есть

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Сенатор Пушков: Трампу пора понять, что Зеленский является препятствием к миру

Сенатор Пушков: Трампу пора понять, что Зеленский является препятствием к миру

Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно позиция украинского лидера Владимира Зеленского является главным препятствием к решению конфликта на Украине.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какие  же  дебилы  сидят  в  ГД. Господи, гнать  их  на  90%  в шею  из неё. Трамп  и Зеля  играют  перед всем  миром  жалкий  спектакль, скорее даже  - фарс про  доброго и  злого полицейского. А  депутило  Пушков  всерьёз  считает Трам па  миро творцем. Алло, депутат, сними розовые  очки. Трамп  нам враг, а не сторонник  России. Да, он  хочет мира, но  на своих  условиях, по которым  он&quot;милостиво&quot;  обещает России только те территории, на которых стоят наши войска.Неужто  Пушков  и вся  ГД  хочет гибели России , если РФ  заключит  этот позорный  мир? Россия  не в том  страшном  положении, как это было  в 1918  году, когда  Советская Россия ВЫНУЖДЕНА  была  заключить  этот мир, чтобы  сохраниться хотя  бы  в урезанном виде.
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20 час.
Светлана Петрова
Если бы Трампу был нужен мир, он запретил бы поставки оружия и отключил старлинги над Украиной, вместо того, чтобы информировать о точках для ударов, включая объекты энергетики, о прекращении ударов по ним договорились ранее, только соблюдает договоренности, как обычно, только наша сторона, на то и рассчитано, на дураках ездят, под видом торговых сделок война будет продолжаться
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18 час.
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