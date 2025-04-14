Сенатор Пушков: Трампу пора понять, что Зеленский является препятствием к миру

Владимир Алтайцев

Какие же дебилы сидят в ГД. Господи, гнать их на 90% в шею из неё. Трамп и Зеля играют перед всем миром жалкий спектакль, скорее даже - фарс про доброго и злого полицейского. А депутило Пушков всерьёз считает Трам па миро творцем. Алло, депутат, сними розовые очки. Трамп нам враг, а не сторонник России. Да, он хочет мира, но на своих условиях, по которым он"милостиво" обещает России только те территории, на которых стоят наши войска.Неужто Пушков и вся ГД хочет гибели России , если РФ заключит этот позорный мир? Россия не в том страшном положении, как это было в 1918 году, когда Советская Россия ВЫНУЖДЕНА была заключить этот мир, чтобы сохраниться хотя бы в урезанном виде.