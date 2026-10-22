- Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее; - Как будут выставлять оценки за поведение школьникам; - С марта 2027 года российские банки начнут блокировать денежные переводы с телефонов, где есть шпионский софт; - В Белоруссии появится более тысячи отрядов народного ополчения; - Минтранс РФ предложил уведомлять водителей, что их машину забрал эвакуатор.