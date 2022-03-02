Современное искусство: Как появились древнеримские монеты и для чего они были сделаны

В современном мире монеты практически устарели, поскольку люди всё больше полагаются на банковские карты, интернет-магазины и приложения для мобильных телефонов.
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